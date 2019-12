Lizzo è stata eletta del Time “Entertainer dell’anno”

Leggi la notizia su news.mtv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Solo applausi per leidel“Entertainer dell’anno” News Mtv Italia.

ildiodelrock : Lizzo è stata eletta dal Time “Entertainer of the year” - mywxonderwallI : RT @honeyviolencae: okay hai un bellissimo rapporto col tuo corpo ma se ti presenti mezza nuda ad una partita di basket....gurl (se l'avess… - honeyviolencae : okay hai un bellissimo rapporto col tuo corpo ma se ti presenti mezza nuda ad una partita di basket....gurl (se l'a… -