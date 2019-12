L’Isola dei Famosi 2020 | attrice trans nel cast di Alessia Marcuzzi?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Anticipazioni Isola dei15, Eva Robin’s naufraga di? L’indiscrezione Il nome di Eva Robin’s è stato accostato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. All’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, da tempo non si vede in televisione, anche se ha scelto di fare teatro. L’ultimo programma televisivo fatto è stato con Piero Chiambretti nel 2017, Matrix Chiambretti su Canale 5, anche se di recente è stata ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo. Il nome dell’è finito nel mirino di un altro reality. Come anticipato dal nuovo numero del settimanale Oggi, tra ‘Le pillole di gossip’ firmate dal grande giornalista Alberto Dandolo, Eva Robin’s potrebbe diventare naufraga de L’Isola dei, il reality diin onda a fine marzo. In particolare, sulla ...

