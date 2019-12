I remake di Resident Evil 2 e 3 sarebbero dovuti uscire in un' unica raccolta?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sebbene l'entusiasmo per ildi3 abbia contagiato tutti, c'è una domanda che molti fan si stanno facendo. Dopo il lancio di2 all'inizio di quest'anno, come mai Capcom sta facendoildi RE3 così presto? Apparentemente, la risposta è semplice. Entrambi istati sviluppati fianco a fianco. Secondo quanto riferito, i due titoli erano inizialmente previsti per un lancio in un unico pacchetto.Secondo Imran Khan di Kinda Funny, i problemi con lo sviluppo di RE3 hanno frenato i progetti. Pertanto, i fan hanno ricevuto il celebredi RE2 a gennaio 2019. Nel frattempo, la data di uscita di RE3 è slittata all'inizio del 2020. Per giustificare questo cambio di marcia nella produzione di RE3, Capcom ha deciso di includereResistance, precedentemente Project Resistance, come offerta multiplayer bonus.Khan ha ...

