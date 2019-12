Fenomenologia di Silvia Toffanin, il trionfo dell'aurea mediocritas (Di giovedì 12 dicembre 2019) Mediocrazia. Una bestemmia solo menzionarla, in un'Italia che sogna per metà l'uomo forte al comando. La scelta della terza via, la centrale, un gesto di ignavia. Tra urla, saltimbanchi, coriandoli e trombette, il grigio sembra passato di moda. Bianco o nero, profonda assenza o massima presenza. Al medio non resta che strisciare sulla terra che gli altri hanno ormai lasciato per il cielo. Ma è tra la polvere che impara a conoscere il suo potere intrinseco, la sua capacità innata di garantire compromessi e stabilire connessioni. La politica l'ha dimenticato, viviamo la stagione dell'estremo, mentre le piattaforme di comunicazione si profilano sempre più come territorio ideale per brillare in moderazione. E il medio nei media ha il volto di Silvia Toffanin, sobria soubrette, nata miss e diventata conduttrice.Silvia Toffanin, l'acqua cheta che rompe i ponti, la professionalità a capo ...

