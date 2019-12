Ermal Meta in tour nel 2021 | biglietti in prevendita per i 7 concerti nei palasport

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il 12 dicembre 2019 alle ore 12.00,ha annunciato le date delin programma per il. Aveva incuriosito eliminando i post dal suo account Instagram e aveva poi pubblicato alcuni video. Prima il numero 12, poi il 12.12, poi ancora la data 12.12.2019. Alle 12.00 di oggi, l’artista ha svelato ciò che aveva in mente: ilnei palazzetti dello sport. Il ritorno live di, dunque, adesso ha una data: è quella di mercoledì 3 marzo quando l’artista si esibirà in concerto al PalaInvent di Jesolo (VE). A seguire, venerdì 5 marzo, è atteso al Mediolanum Forum di Assago (MI), lunedì 8 marzo al Palaflorio di Bari, sabato 13 marzo al Pala Alpidi Torino. Martedì 16 marzo ilprosegue con uno spettacolo al Nelson Mandela Forum di Firenze.sarà in concerto sabato 20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e lunedì 22 marzo alla ...

TicketOneIT : Ermal Meta a sorpresa annuncia 7 date nei principali Palasport Italiani per la primavera del 2021! Questi attesissi… - Radio105 : Finalmente abbiamo scoperto cosa significava lo strano video pubblicato sul profilo di @MetaErmal! Siete felici?… - mtvitalia : Dopo giorni di misteriosi video postati sui social, @MetaErmal ha finalmente svelato l'arcano ?????? -