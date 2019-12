È arrivato Wired Korea (Di giovedì 12 dicembre 2019) Oggi, 12 dicembre, la grande famiglia di Wired si arricchisce di un nuovo importante membro: Condé Nast International ha presentato al mondo Wired Korea. Il nuovo sito fornirà notizie, informazione e insight dal mondo dell’Ict e della cultura ai lettori globali. In qualità di leader mondiale del tech, la Corea del Sud gioca un ruolo chiave come tester della tecnologia futura. La capitale, Seoul, è riconosciuta come la città più connessa del mondo, con una penetrazione online del 90% (Statista Research). Yoon-Kyoung Kim è stata nominata direttrice della testata, ed è la prima editor-in-chief donna dell’universo Wired. È stata lei stessa a salutare l’arrivo di Wired Korea con queste parole: “L’arrivo di Wired in Corea è atteso da tempo, dato che ci troviamo nella terra di alcune delle più grandi aziende high-tech del mondo. Le nostre reti mobili sono state le prime al ...

