Dal 2020 WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Attenzione attenzione, perché se avete questo tipo di telefoni, potreste trovarvi privati della possibilità di accedere alla piattaforma di messaggistica istantanea. Il servizio periodicamente si aggiorna per fare posto a nuove funzionalità e curiosità, ma allo stesso tempo nel loro lavoro di aggiornamento di infrastruttura e app gli sviluppatori sono costretti a lasciare indietro il supporto ai dispositivi meno evoluti, alcuni dei quali potrebbero essere ancora in circolazione, utilizzati dagli utenti meno al passo coi tempi. Allora, entriamo nel dettaglio: tra ormai poche settimane, ovvero il 1 febbraio: a partire da quella datasmetterà infatti di funzionare su tutti gli iPhone basati su iOS 8 e su tutti i telefoni con sistema operativo Android in versione 2.3.7, oltre ovviamente ai dispositivi che montano a bordo versioni precedenti dei software appena citati. ...

NetflixIT : Bean, Luci ed Elfo stanno tornando. Disincanto parte 3, dal 2020 solo su Netflix. #Disenchantment - CatalfoNunzia : In Manovra abbiamo aumentato le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di altri 30 milioni ne… - ClaudioBaglioni : NOI ?? OCCHI DI LAGUNA NOI LADRI DI FORTUNA NOI CAVALIERI ERRANTI DELLA LUNA #GliAnniPiùBelli @SonyMusicItaly… -