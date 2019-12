Arrestato il sindaco di Scalea | timbrava e se ne andava

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Valentina Dardariildicon l'accusa di truffa ai danni dello Stato.il cartellino e se ne. Nei guai anche tre suoi compliciil primo cittadino di, Gennaro Licursi, con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza di servizio. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla guardia di finanza, è stata emessa dal gip del tribunale di Paola Maria Grazia Elia su richiesta del procuratore capo della Pierpaolo Bruni e del sostituto procuratore Maurizio De Franchis. Ilsi trova adesso agli arresti domiciliari. Con lui sono finiti nei guai anche tre dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sospesi dal servizio. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato al fermo di Licustri e, come si legge in un comunicato, a scoprire “un radicato e consolidato ...

