Allenatori Serie A 2019 2020 | conferme e novità in panchina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019): qualche conferma e tantein, ecco chi guiderà le 20 squadre del massimo campionato italiano La stagioneè alle porte e i club diA già guardano alla prossima stagione. Per tutti il primo tassello da sistemare è quello dell’allenatore. Fra le big tanti cambiamenti, con Juventus, Inter, Milan e Roma che si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione con inun nuovo tecnico.: Allegri, Spalletti, Gattuso e Ranieri hanno salutato al termine del campionato 2018/e sono stati i nerazzurri i primi ad ufficializzare il nome di Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra. I giallorossi, superata qualche difficoltà, hanno annunciato il portoghese Paulo Fonseca come nuovo tecnico, mentre la Juventus dopo l’era Allegri ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri, ...

UmbeP : @_cristiano73 infatti come dico sempre gli allenatori di serie A sono milionari mentre i tattici di twitter campano… - SchirioD : RT @giampdisan: #Capello al Corriere dello Sport. Ha ragione su tutta la linea. È questo quello che non comprendono i fenomeni del bel giuo… -