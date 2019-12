X Factor 2019 | chi sono i 4 finalisti?

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Xchi? Giovedì 12 novembre conosceremo il nome del tredicesimo vincitore di X, alla fine di un’edizione poco esaltante che ha visto precipitare gli ascolti dopo i fasti delle ultime annate. Chissà che chi riuscirà a trionfare domani in diretta su Sky Uno e Tv8 e in streaming su Now Tv non sia più fortunato, finendo per vincere la sfida delle vendite. Guardando proprio agli inediti su Spotify nei Top 200 si ritrovano solo Sierra e l’eliminato Eugenio Campagna, cui si aggiunge su iTunes Sofia Tornambene (qui gli inediti nelle classifiche). Anche questo è un po’ il sintomo di un’edizione di Xpoco “fortunata”, come ha riportato su Twitter Reality House nella classifica FIMIentrati gli inediti di Sierra 11° Sierra, Eugenio 19° e Sofia 27°, mentre lo scorso anno c’erano Anastasio 1°, Martina 2°, ...

XFactor_Italia : Iniziamo l'ultima settimana di #XF13 con una notizia che sappiamo volete sentire???? @IlVeroUltimo sarà ospite della… - Claplaz : RT @LucaDondoni: Cara @SkyUno è arrivato il momento di mettere #XFactor in ghiacciaia - MarioManca : #XF13: la parola ai finalisti -