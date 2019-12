Teatro Politeama | in scena Peppe Barra con | “La Cantata dei Pastori”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Aldi Napoli, in Via Monte di Dio 80, da mercoledì 18 a domenica 29 dicembre 2019 sarà in“Ladei Pastori – Una luce nella notte” di e con, liberamente ispirata all’opera teatrale sacra di Andrea Perrucci. Testo digesuitico, scritto espressamente per contrastare la ‘diabolica’ Commedia dell’Arte, “Ladeiè, tra versi arcadici e lazzi scurrili, tra lingua colta e dialetto, tra sentimento cattolico e rito pagano, una storia che racconta le traversie di Giuseppe e Maria per giungere al censimento di Betlemme e gli ostacoli che la santa coppia dovrà superare prima di trovare rifugio nella grotta della Natività. Nel difficile viaggio vengono accompagnati da due figure popolari napoletane: Razzullo, scrivano assoldato per il censimento, e Sarchiapone, barbiere pazzo in ...

