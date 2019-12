Safilo: Coordinamento 2020, 450 esuberi in Veneto, Regione si attivi immediatamente (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Padova, 11 dic. (Adnkronos) - "La notizia di oggi è che ieri, 10 dicembre, la Safilo ha approvato un piano di ristrutturazione che prevede, su base nazionale, 700 lavoratori in esubero su un totale di 2800 occupati. Uno su quattro. La maggior parte dei 700 esuberi è in Veneto: 400 nello stabilimento

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Safilo Coordinamento