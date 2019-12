Ryan Reynolds contro Martin Scorsese | Le persone dovrebbero vedere i film dove

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)non ha esitato a criticaresostenendo che gli spettatori devono avere la libertà dianche sugli smartphone.non ha esitato a criticaree l'opinione del regista riguardante il modo in cui gli spettatori vedono i, in particolare parlando dell'utilizzo dello streaming anche su cellulari e smartphone. La star di 6 Underground ha spiegato, ai microfoni di Variety,di non essere per nulla d'accordo con il maestro del cinema.ha infatti dichiarato: "Si dovrebbe poterquel cazzo che si vuole su qualsiasi fottuto device si vuole usare". La star ha aggiunto: "Non so, direi che è così il modo in cui vanno le cose ora"., rivolgendosi ai suoi fan, ...

