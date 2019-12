Roma | mezzo Ama travolge e uccide un uomo sulle strisce pedonali

Leggi la notizia su ilmattino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Undi 84 anni è morto questa mattina ainvestito su via Casilina alla Borghesiana, alla periferia Est di, da unAma. La vittima è stata travolta da un...

Agenzia_Ansa : Morto il pedone investito da un mezzo #Ama a #Roma. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti d… - Agenzia_Ansa : Morto il #pedone investito da un mezzo #Ama a #Roma. Indagato il conducente per omicidio stradale. Autista #Ncc i… - rinaldosidoli : A Roma gli autobus non solo prendono fuoco, ma prendono anche acqua. La pioggia, come si vede nel video, è scesa di… -