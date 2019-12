Manca una firma | salta il consiglio comunale ad Agropoli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Era previsto per questa mattina, 11 dicembre, alle ore 10, ildi. Erano ventinove i punti all’ordine del giorno, tra i quali 26 interrogazioni. Ma a seguito di una verifica, è risultato che la pec utilizzata dai messi comunali per convocare i componenti della pubblica assise non era pervenuta nei tempi previsti per legge ovvero 5 giorni prima della riunione. A quel punto, è stata convocata la conferenza dei capigruppo, nel pomeriggio di ieri e si è deciso di fare una nuova convocazione per il giorno 16 dicembre, alle ore 16. Si è approfittato anche per aggiungere altri argomenti e compiere la modifica dell’ordine delle interrogazioni secondo il numero di protocollo. L'articolounailadproviene da Anteprima24.it.

