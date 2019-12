Laura Chiatti e il selfie mentre aspetta i figli Gli hater | “Non hai nulla da fare”

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luana Rosato Ennesimo attacco degli, accusata di non avereda fare perchè si è scattata unva ifuori dall'asilo Non passa giorno in cui un post social dinon diventi motivo di polemica per gli: tra le attrici maggiormente prese di mira dai leoni da tastiera, la moglie di Marco Bocci si è scontrata ancora un’altra volta con i suoi detrattori. L’insurrezione degli odiatori delladeriva da unche l’attrice si è scattatava i bambini fuori da scuola.di provocatorio o raccapricciante, ma anche in questa occasione glihanno avuto da ridire perché, secondo il parere di alcuni utenti del web, una mamma che si scatta una foto in attesa che iescano da scuola, non hada fare. È questo il rimprovero che alcuni internauti hanno rivolto a, che ...

kaleria12185731 : RT @Noovyis: (Laura Chiatti nella bufera per il gesto del figlio: “Una cosa bruttissima, non va bene”. E la sua reazione è furiosa) Playhi… - KontroKulturaa : 'Non sai educare i tuoi figli': Laura Chiatti attaccata sui social sbotta: 'Fatevi i ca**i vostri!' - - franbellino : Laura Chiatti, figlio preso di mira dagli haters per un gestaccio: l'attrice si infuria e risponde -… -