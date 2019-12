Interviene in una lite in strada | accoltellata madre di 25 anni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una donna di 25, Levi Davis, è morta a causa di una coltellata a Rushden, in Inghilterra.di due bambine, sarebbe intervenuta per tentare di sedare unanata indopo un incidente automobilistico. I due che stavano discutendo, entrambi di 27, sono ora accusati uno dell’omicidio della giovanee l’altro del tentato omicidio dell’uomo con cui stava litigando. Muore mentre tenta di sedare unainLevi Davis stava camminando su Wellingborough Road a Rushden, Northamptonshire. La donna avrebbe assistito a un incidente d’auto tra una Polo e un furgone. Tra i due conducenti, che probabilmente si conoscevano tra loro, sarebbe scoppiata una, ma non è chiaro se l’intento di uno di loro fosse uccidere l’altro sin dall’inizio della vicenda. In ogni caso, secondo le fonti britche, Davis sarebbe rimasta coinvolta nella discussione tra i due ...

