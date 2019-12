Il pallottoliere si fa più arduo Salvini continua a corteggiare i dubbiosi del Movimento

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alle 19 e 53 dai banchi del governo tirano un sospiro di sollievo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha ascoltato la discussione generale e le dichiarazioni di voto è già uscito dall’aula. Matteosiede in un banco. Non nel suo. Qualche minuto prima dallo scranno il leader di via Bellerio ha puntato il dito verso i banchi delscolpendo un punto del programma degli stellati con l’obiettivo di enfatizzare l’incoerenza delle truppe di Di Maio sulla riforma del Fondo Salva Stati: “Il M5S si impegna allo smantellamento del Mes”. E giù applausi e risate come se fosse il giorno della fine dell’esecutivo giallorosso. Ecco, qualche minuto dopo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, scandisce che la risoluzione della maggioranza è stata approvata e quella delle opposizioni sovraniste ...

