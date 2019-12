Dolittle | Robert Downey Jr alle prese con un casting molto insolito VIDEO

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In occasione dell'uscita di, è stato rilasciato unche vede la starJr. impegnata in una serie di audizioni davveroparticolari. Per lanciare, il nuovo film conjr., la Universal ha rilasciato unin cui l'attore ècon una serie di improbabili provini per scegliere gli animali da poter far recitare nella pellicola. Per l'occasione ad ogni animale vengono date delle battute rida filmnoti e il risultato è esilarante.è basato sul personaggio principale della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting, già portato sullo schermo con il favoloso dottore il remake con Eddie Murphy del 1998. Protagonista è un medico che ha il dono particolare di poter ...

