CorSport | la riunione in cui De Laurentiis e Giuntoli hanno messo in minoranza Ancelotti

Il Corriere dello Sport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport torna indietro di qualche giorno e racconta come tutto ha avuto inizio il 4 dicembre. In unaconvocata da Dedopo la brutta prestazione del Napoli contro il Bologna. Bisognava capire come affrontare il momento di difficoltà. Però è il momento delle scelte, anche dolorose, e Cristiano, pure lui “tormentato” da Desulla gestione approssimativa dell’ammutinamento e sul caos del 5 novembre, comincia a vacillare. E suesprime meno certezze del recentissimo passato. È stata una discussione che è andata in un solo verso, in cui presidente e direttore sportivofatto fronte comune controÈ in quel preciso istante, cioè quando non c’è più discussione ma uniformità di vedute, che la fiducia viene accantonata e il “Progetto” disintegrato: va dunque individuato ...

