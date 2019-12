Cane randagio conduce uno sconosciuto dai suoi cuccioli per salvarli

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tutte le mamme del mondo sono di solito protettive verso i propri figli. Succede anche nel mondo animale. In particolare le mamme che vivono in strada, come cani randagi, sono diffidenti nei confronti degli sconosciuti. Non lo è stata questa mamma che ha condotto un perfettoverso iper aiutarla a. Un utente di Reddit, SkilloDeX, ha deciso di condividere una storia davvero toccante che lo riguarda in prima persona. Un giorno ha deciso di rispondere all’appello disperato di una mamma in Iran. L’uomo era fuori con suo cugino, stava guidando, quando unha attirato la sua attenzione. “Stava abbaiando verso la strada e quando sono uscito dall’auto mi ha subito portato dai”.che si trovavano in un vicolo. E uno di loro aveva la testa incastrata in un contenitore di plastica. Il cucciolo ...

