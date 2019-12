Boris, avvelenatore di pozzi (Di mercoledì 11 dicembre 2019) (foto: Ben Pruchnie/Getty Images) “Certo che gli articoli di Boris Johnson hanno avuto un’influenza. Johnson scrisse che se i danesi avessero votato di sì al referendum su Maastricht, avrebbero avuto molta più Europa a casa loro, molta più integrazione e così via. Quando dissi che erano tutte idiozie, mi chiamarono maledetto bugiardo”. (Ulle Ellemann-Jensen, Ministro degli Esteri della Danimarca all’epoca del referendum popolare del 1992 sul trattato di Maastricht respinto dal 50,7 per cento dei danesi, in una recente intervista al Guardian). David Cameron è il principale responsabile del referendum del 2016 vinto dalla Brexit. È noto: l’ex premier conservatore lo ha avallato per sedare – una volta per tutte – l’atavica e indomabile ribellione euroscettica nel suo partito conservatore, contando di vincere piuttosto facilmente come in quello sulla Cee nel 1975. Invece, Cameron ha ...

