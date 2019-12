Bollette luce e gas | con 4 figli non può pagare | ci pensa lo sconosciuto in fila

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un buon samaritano si accolla il debito per ledie gas che gravava su di un padre di famiglia disoccupato, ed avanza anche una richiesta. Un uomo non ha i soldi perledie gas. È la triste storia di un padre di famiglia alle prese con enormi … L'articoloe gas con 4non puòciloinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GianniGirotto : BOLLETTE LUCE ACQUA E GAS, UN AIUTO AI POVERI bonus elettrico: - GianniGirotto : BOLLETTE LUCE ACQUA E GAS, UN AIUTO PER I POVERI - ilberto74 : @claudio_2022 Per me possono barricarsi e star li! Senza luce e gas... se non hanno i soldi... come fanno a pagare le bollette???? ?? -