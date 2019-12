Alba Parietti e il tradimento | “Un’amica aveva perso la testa per un uomo con cui stavo”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ultimamente sono numerose le dichiarazioni rilasciate da, tornata recentemente in numerosi salotti da quello de I Lunatici a quello di Caterina Balivo, Vieni da Me, dove si è resa protagonista di una mera sfuriata nei confronti di Giampiero Mughini. Ora però quanto riportato alla mente dalla, intervistata da Oggi, è un dettaglio particolarmente doloroso legato ad una sua passata relazione sentimentale.e il doppioUn’che ne esce particolarmente misericordiosa quella che, intervistata da Oggi, si è detta capace di aver perdonato un’amica che legiocato un brutto colpo, uno di quelli che difficilmente una donna può sopportare ed anche superare. Un aneddoto che fa parte del passato, elaborato, ma che indubbiamente non può essere dimenticato e che ultimamente laha voluto raccontare. L’arte del perdono: ...

leggoit : Alba Parietti confessa di essere stata tradita: «Una mia amica aveva perso la testa per il mio fidanzato» - DanielaVitello1 : #Vienidame Alba Parietti replica a Mughini: “Se lui fa la soubrette, perché io non posso fare la scrittrice?”… - infoitcultura : Alba Parietti telefona arrabbiata in diretta da Caterina Balivo: 'Faccio fatica a mantenere la calma, non si deve p… -