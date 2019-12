Tanti Samsung Galaxy con la patch di dicembre | i modelli coinvolti

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Isono stati molto veloci nel ricevere ladi sicurezza di2019, che, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, corregge almeno 6 exploit di una certa entità. Il produttore asiatico ha ben pensato di riservare i bugfix in tempi brevi anche ai device di fascia media e bassa, a partire daiA5 (2017), J5 (2017), A8 (2018) e Tab A 10.5 (2018). Non si tratta di terminali di primo pelo, ma ciononostante l'OEM non ha voluto risparmiarsi. Come di consueto, anche ledi sicurezza di2019 sono chiamate a risolvere vulnerabilità generiche del sistema operativo Android (6 del primo tipo, come sopra spiegato) e specifiche del software proprietario (ben 13, e quindi non affatto poche, e forse uno dei motivi alla base di tanta celerità). Tra i bug corretti dalladi2019, e relativi al software del produttore sudcoreano, ...

OptiMagazine : Tanti #SamsungGalaxy con la patch di dicembre: i modelli coinvolti - andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy S10+ e tanti altri in super offerta online - TuttoAndroid : Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy S10+ e tanti altri in super offerta online -