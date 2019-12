Omicidio Gorlago | Stefania Crotti massacrata | “Non perdono”

viagginews

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’vede un appuntamento che riguarda l’imputata Chiara Alessandri. Il marito della vittima durissimo con la sua ex amante. L’torna a far parlare di sé. Il caso riguarda il barbaro assassinio di, 42 anni, uccisa con l’aggravante della premeditazione da Chiara Alessandri, che oggi di anni ne ha 44. Lei … L'articolo“Non perdono” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Profilo3Marco : RT @Corriere: «Scusa per quello che mia mamma ha fatto alla tua». Le parole dei figli dell’accusata e della vittima - LaskaJuventus : RT @Corriere: «Scusa per quello che mia mamma ha fatto alla tua». Le parole dei figli dell’accusata e della vittima - Corriere : «Scusa per quello che mia mamma ha fatto alla tua». Le parole dei figli dell’accusata e della vittima -