La difficile scelta della Bielorussia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko si sono incontrati il 7 dicembre a Sochi per discutere sui rapporti economici tra i loro rispettivi Paesi. Il punto centrale attorno al quale è ruotato l’incontro era relativo alle forniture di petrolio e di gas naturale che Minsk ottiene ogni anno dalla Russia, a prezzi decisamente vantaggiosi. Il discorso ha tenuto banco nell’opinione pubblica bielorussa degli ultimi tre mesi per via dei timoridipendenza energetica da Mosca, al punto da spingere i due leader ad incontrarsi per poter risolvere laquestione che interessa i Paesi. Oltre a questa tematica, si è discusso anche delle questioni relative ai costanti finanziamenti che la Russia offre all’ex repubblica sovietica e che pesano negativamente sui bilanci annuali di Mosca. Nonostante siano stati rinnovati ancora per i ...

Alessan15311928 : @__Fausta__ld Mamma che buoniiiii!!!! Scelta difficile...io direi cremino. - PasticceriaSch1 : Il Natale è alle porte... Avete già pensato al vostro dolce per le Feste? Panettone classico, farcito o tronchetto?… - Rgalians : @LicenzaAntonio Ma infatti è comprensibile e condivisibile la scelta, anche perché ormai con Ancelotti avanti non s… -