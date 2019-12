Ex Ilva | Conte | “Pronti a fare la nostra parte”

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Stato entra in ex Ilva - Conte "pronti con il Mef" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Stato pronto ad entrare nell'ex Ilva: Conte 'pronti con il Mef', Mise prosegue trattative con Mittal, 9 dicembre 2019,

Conte : "Dopo la Manovra - necessaria verifica sul governo". Ex Ilva : "Stato pronto a entrare" : Dopo la Manovra di bilancio un check sulla tenuta del governo e poi via spediti fino al 2023. Così il premier Giuseppe Conte che è intervenuto oggi a un convegno dell’Eni a Roma: "Un minuto dopo l'approvazione della legge di bilancio" dovrà aprirsi la necessaria "verifica di governo". Conte: 'Dopo la Manovra arriveranno le riforme e un piano investimenti' Giuseppe Conte è intervenuto al Rome ...

Ex Ilva - Conte : “Un miliardo per lasciare Taranto? Non confermo. Negoziamo con Mittal ma è prevista partecipazione aziende pubbliche” : “Con Mittal c’è un negoziato in corso, abbiamo delle controproposte molto efficaci nella direzione che avevamo concordato, il negoziato è solo all’inizio. Il dossier è complesso e delicato e non possiamo svelare dettagli di un negoziato in corso, quello che posso anticipare senza svelare in questo momento delle questioni che rimangono riservate che è prevista anche la partecipazione di aziende a partecipazione pubblica. Io ...

Conte : «Ilva - entreranno aziende pubbliche. Governo - avanti sino al 2023» : Prosegue il negoziato con Mittal sul caso dell'ex Ilva. Una trattativa che, ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte, è «solo all'inizio» e nella quale il Governo propone...

Bettini (Pd) : «A gennaio una verifica - non possiamo stare sospesi tra Di Maio e Renzi» Conte : «Anche aziende pubbliche nell’Ilva» : Il presidente del Consiglio esplicita la necessità di un «cronoprogramma». L’esponente veltroniano tra i «padri» dell’esecutivo: «Conte si presenterà con la sua agenda e si discuterà di un programma: o si approva oppure no». Venerdì vertice al Nazareno

Ex Ilva - Conte : “Con Mittal il negoziato è in corso. Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace” : “Con Mittal c’è un negoziato in corso, abbiamo delle contro proposte molto efficaci nella direzione che avevamo concordato, il negoziato è solo all’inizio”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine della presentazione del World Energy Outlook 2019. “Il dossier – ha aggiunto il presidente del Consiglio – è complesso e delicato e non posSiamo svelare dettagli ...

Ilva - Conte : “Prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche. Siamo disponibili a fare la nostra parte per progetto più efficace” : “È prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche”. Il premier Giuseppe Conte ufficializza la possibilità che nel salvataggio dell’Ilva, dopo il tentativo di fuga di ArcelorMittal, siano coinvolte anche alcune partecipate. “Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace e credibile. E rendere il piano industriale ancora più sostenibile”, ha spiegato il presidente del ...

Ex Ilva - Conte : propongo ingresso partecipata pubblica. Patuanelli : Stato entra tramite Mef : Il nuovo piano industriale di Arcelor Mittal prevede 4.691 esuberi, di cui 2.900 già nel 2020, con l’organico che passerà dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Il piano della multinazionale franco-indiana è Stato respinto dai sindacati, e dal governo

Ilva - il ministero dello Sviluppo : “Nessuna lettera di Mittal. Non si parla di transazione”. Uilm : “Conte e Patuanelli chiariscano” : Con ArcelorMittal “non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica” per la riconsegna degli impianti Ilva. Fonti del ministero dello Sviluppo Economico negano l’arrivo di una lettera della multinazionale dell’acciaio nella quale sarebbe stato proposto un accordo – rigettato dal governo – sulla base di 1 miliardo di euro per abbandonare l’Italia e chiudere la partita nelle aule di tribunale. Una ...

Ilva - Conte boccia gli esuberi di Mittal : nel piano Cig e l?ingresso dello Stato : Il nuovo progetto di ArcelorMittal per l?ex-Ilva «è da respingere». La durezza del premier, Giuseppe Conte, conferma quanto il governo sia deciso a dare battaglia pur di...

Ex Ilva - Conte : il progetto così non va bene - lo respingiamo : Ex Ilva, Conte:Il progetto che e' stato anticipato non va assolutamente bene, lo respingiamo e lavoreremo durante il negoziato agli obiettivi

Ex Ilva - Conte boccia il piano industriale proposto da ArcelorMittal. “Non va assolutamente bene. Lo respingiamo e lavoreremo durante il negoziato agli obiettivi prefissati” : “Il progetto che è stato anticipato non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario, lo respingiamo e lavoreremo durante il negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati con il signor Mittal e che si era impegnato con me personalmente a raggiungere. Ci riusciremo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull’ex Ilva al suo arrivo alla Giornata Internazionale ...

Ex Ilva - Conte avvisa ArcelorMittal : “Il progetto presentato non va bene” : Ex Ilva, Conte boccia il piano di ArcelorMittal: “Il progetto non va bene, sembra di essere tornati indietro”. Il 10 dicembre sciopero generale. ROMA – Ex Ilva, Conte boccia il piano di ArcelorMittal. La fumata nera uscita dal vertice al Mise è stata confermata anche dal premier che, a margine di un evento a Roma, ha ribadito la posizione della maggioranza. “Il progetto che è stato anticipato in un incontro non va ...

Giuseppe Conte : "L'ex Ilva? Il progetto di ArcelorMittal non va bene - lo respingiamo" : Per quanto riguarda l’ex Ilva, “il progetto che è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario. Lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato personalmente con me a raggiungere, e ci riusciremo”. Così il presidente del Con siglio Giuseppe ...