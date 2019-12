Daniele Bossari e la depressione | parla Filippa Lagerback

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ne abbiamoto anche in passato delladi, conduttore televisivo e speaker radiofonico.ha più volte detto che a salvarlo è stata la moglie. La bellissima. E proprio lei finalmente ha deciso dire ai media. I due, come è noto, sono legati da ben 18 anni, e solo dopo due anni di relazione hanno avuto una splendida figlia, Stella, che ha coronato il loro sogno d’amore. Dopo un lunghissimo fidanzamento, nel 2018si sono finalmente uniti in matrimonio, per la gioia di tutti i loro fan. LEGGI ANCHE: Miriam Leone shock: “Ho sofferto per la fame e per amore”. Tuttavia il percorso dinon è stato semplice. Il conduttore ha infatti dovuto combattere con una forte, che ha quasi preso il sopravvento su di lui. Adesso, proprio la Lagerbäck, durante l’ospitata di suo marito a Che Tempo Che ...

CronacaSocial : Daniele Bossari e la malattia, parla Filippa Lagerback: 'Mi sono sentito in colpa'. Il racconto. LEGGI??… - genovesergio76 : Filippa Lagerback e la depressione di Daniele Bossari: «Non capivo il malessere, mi sono sentita in colpa» - RedazioneLaNews : #Milano Daniele Bossari presenta il suo nuovo libro -