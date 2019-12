Coppie dello zodiaco | chi è la più forte sotto le lenzuola?

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) È proprio vero che al cuor non si comanda, perché se potessimo decidere di chi innamorarci di certo sceglieremmo qualcuno di un segno zodiacale affine al nostro, no? Tra i capricci di Venere e le difficoltà di coppia, però, gli astri non mentono neanche quando si tratta di affinità sessuale. Credevate che almenoleun segno valesse l’altro? Niente affatto: in astrologia anche il sesso vuole la sua parte e non tutte lezodiacali sono fatte per fare scintille. Ma quando il binomio è vincente l’empatia sessuale sembra così spontanea e vulcanica da farvi credere di non aver mai fatto sesso prima d’ora. Chi è la coppia più hot? Ogni segno ha un suo partner privilegiato con cui fare le migliori scintillele, ma alcuneinfiammano davvero lo. C’è infatti una sorta di classifica hot dell’astrologia, e ...

