ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Cinquetra ex manager e dirigenti,e sequestri nelle sedi diper l’Italia, Spea Engineering e Pavimental. Si apre un terzo filone nell’della procura di Genova sulladell’infrastruttura autostradale ligure, nata dopo il crollo del ponte Morandi. La Guardia di finanza è entrata negli uffici dei tre società – tutte collegate – dopo aver esaminato la documentazione sequestrata nell’ambito del procedimento sul collasso del viadotto. Secondo quanto appreso, dalle carte dell’sul crollo sarebbero emersi elementi indiziari su alcune criticità in materia didelleintegrate modello ‘Integautos’ con specifico riferimento a quelle del primo tronco autostradale, dove sono stati registrati anche alcuni parziali cedimenti dei pannelli in A12. I militari della Guardia di finanza ...

reportrai3 : A #Report domani (lunedì) ore 21.20 @RaiTre l'inchiesta sul caso #Csm, che ha coinvolto alte sfere della magistratu… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Dalle intercettazioni captate all'ex capo dell'Anm Luca #Palamara emerge l'inchiesta… - mocettast : RT @fattoquotidiano: Autostrade, inchiesta su sicurezza barriere fonoassorbenti: 5 indagati, perquisizioni e sequestri. Coinvolte anche Spe… -