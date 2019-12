Android 10 per Android TV è qui | con il suo nuovo dongle ADT-3

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 10 dicembre 2019) È arrivato10 perTV con il suoADT-3: ecco tutti le informazioni e i dettagli. Google ha mantenuto le promesse lanciando la nuova versione diTV con un kit al corredo, che tuttavia vedrà difficilmente il mercato globale. L'articolo10 perTV è qui, con il suoADT-3 proviene da Tutto

itsmartinah_ : RT @bts_italiabics: Link per scaricare l'app: • iOS: - Android__Style : Prova Test nuova Interfaccia per Foto e Video. #Android - rrositaofficial : Google annuncia Android 10 per Android TV insieme a un nuovo dispositivo di sviluppo ADT-3 -