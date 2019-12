Yemen | i disabili sono i più vulnerabili E non soltanto dal punto di vista fisico

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale per le persone contà, Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto sullo. In quella che le Nazioni Unite hanno descritto come la peggiore crisi umanitaria contemporanea, a causa dei bombardamenti illegali, degli sfollamenti forzati e degli ostacoli all’accesso ai servizi essenziali, quattro milioni e mezzo di persone contà – circa il 15 per cento della popolazione –tra i gruppi piùe colpiti. Quando l’aviazione saudita si prepara a sganciare le sue bombe – fornite, com’è noto, anche dall’Italia – sui centri abitati, non c’è alcun allarme e i rifugiscarsi. Fuggire alla disperata, magari tra un primo e un secondo attacco, o uscire vivi dalle macerie è praticamente impossibile per una persona contà. Le difficoltàenormi anche nel corso degli ...

