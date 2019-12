Scomparsa di Samira | il marito trova in un fossato le scarpe della donna | “Sono sue”

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ledisono stata rite ieri dalin fondo a una pochi chilometri da casa, sulla Statale 16, in provincia di Padova. A fare la scoperta proprio ilda Stanghella il 21 ottobre scorso, lasciando la figlioletta di 4 anni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano per sequestro di persona.

magdulka64 : RT @chilhavistorai3: 'Sono di Samira': Il marito e la zia della donna scomparsa hanno trovato un paio di scarpe nere in un fossato. Per l'u… - Unf_Tweet : le ultime notizie sulla scomparsa di Samira El Attar - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Sono di Samira': Il marito e la zia della donna scomparsa hanno trovato un paio di scarpe nere in un fossato. Per l'u… -