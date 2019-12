Rooney Mara | «Vi mostro l’orrore degli allevamenti»

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Nulla ti prepara a guardare gli occhi di una scrofa, la cui vita consiste nell’essere continuamente ingravidata artificialmente e a vivere costretta in una gabbia fino a quando non verrà mandata al macello». L’attrice americana, attivista per i diritti animali, si è unita ad Animal Equality (l’organizzazione internazionale che lavora con società, governi e aziende per porre fine alla crudeltà sugli animali sfruttati dall’industria alimentare) e ha condotto, sotto copertura, un’inchiesta in dueinglesi di maiali e polli. Un video, narrato da, riferisce delle atroci condizioni in cui sono costretti gli animali: l’indagine si chiama «Con i miei occhi», e vuole incoraggiare gli spettatori a prendere consapevolezza della dolorosa realtà in cui vivono miliardi di animali. La video inchiesta mostra che cosa accade in un allevamento di oltre 3 mila maiali in ...

