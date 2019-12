PS5 | Sony brevetta la condivisione del controller

gamerbrain

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in quest’ultimo periodo hato diverse idee che potrebbero essere utilizzate su PS5. Dopo le memorie SSD e ilRetrogaming, è il turno di un sistema incentrato sulladeldelsu PS5 A svelare il brevetto in questione ci ha pensato come sempre Let’s Go Digital, fonte oramai nota per i tanti brevetti legati al mondo di Playstation 5 e non solo. Secondo quanto riportato sul brevetto,sta progettando un sistema di controlli condivisi, il quale consentirebbe di giocare in multiplayer anche le esperienze singole. Il sistema in questione è statoto il 5 Dicembre come “biforcazione dei controlli condivisi e passaggio dei controlli nel videogioco“. In altre parole il brevetto parla di suddividere ilin molteplici giocatori (4 in totale), ognuno ...

infoitscienza : PS5: novità allo State of Play di domani? Sony risponde - cyberanimax : - zazoomnews : Sony brevetta un controller retrogaming per PS5 - #brevetta #controller #retrogaming -