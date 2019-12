Monza | il calciomercato lo farà un robot

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildello farà un. Questa la grande idea di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due, insieme da una vita, hanno portato il Milan ad essere la squadra più forte e titolata del mondo. Ora puntano a lanciare ilnel calcio che conta, e nonostante abbiano rispettivamente 83 e 75 anni, per farlo guardando alle innovazioni hi-tech. Juventus U23 v- Serie CIlin campo contra la Juventus Under 23Filippo Alfero - Juventus FCCon la squadra affidata a Cristian Brocchi, un altro ex-rossonero, i risultati in campo sono ampiamente in linea con il programma, ilguida il proprio girone di Serie C e la B è sempre più vicina. Cristian Brocchi coach oflooks on at the end of theCristian Brocchi, allenatore delAndrea StaccioliPer migliorare la già buona rosa, Berlusconi e Galliani hanno deciso di affidarsi alla ...

sportli26181512 : Monza, contatti con Matri: partono due attaccanti: Due attaccanti pronto a lasciare il Monza. Come scrive...… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Galliani: '#Berlusconi pensa già al derby #Milan - #Monza. #Napoli, nessuno sa uscire dalle crisi come #Ancelotti' https://t… - infoitsport : Calciomercato Monza: Matri idea per l'attacco -