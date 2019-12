La corruzione è questione di territorio E il Lazio vanta un triste successo

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) 152 casi dicon arresti eseguiti in tre anni, ovvero uno a settimana, considerando solo quelli scoperti e indagati dalla magistratura. Sono pochi? Sono tanti? Ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise, per le quali non sono stati rilevati nuovi arresti nel triennio (anche se ci sono state perquisizioni e indagini), il nostro Paese continua nel suoprimato e il, la regione dove vivo e in cui lavoro come consigliere regionale e capogruppo del MoVimento 5 Stelle, si intesta un “ne”: 22 casi di, siamo secondi solo alla Sicilia, che spicca con 28 episodi. Tantissimi se confrontati con i 29 registrati complessivamente per tutte le regioni del nord d’Italia. Come dire: laè unadi.Il report dell’Anac “Lain Italia: numeri, luoghi e contropartite del ...

