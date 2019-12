Il Mattino – I retroscena dell’ammutinamento e le parole di Allan a EDL

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilriporta alcuni particolari interessanti sul famoso ammutinamento dei calciatori del Napoli Il quotidiano napoletano riporta alcuniinteressanti sulla famosa notte del 5 novembre, ovvero, quella del famoso ammutinamento dei calciatori del Napoli contro il ritiro imposto dalla società. Secondo il, il club, nella persona di Cristiano Giuntoli, avrebbe inviato una mail alla squadra la mattina del 3 novembre (prima dunque dell’annuncio via radio di Aurelio De Laurentiis, avvenuto il 4 novembre attraverso la radio ufficiale) nella quale si esponevano i motivi della decisione: “In ragione di un imminente ciclo impegnativo, nel quale il Napoli avrebbe dovuto affrontare impegni decisivi per le sorti della stagione” il passaggio chiave per evidenziare la natura non punitiva del ritiro. La comunicazione dell’invio della mail era stata poi affidata al team ...

SiamoPartenopei : 'Squadra avvisata da Giuntoli e De Matteis il giorno prima di ADL': il retroscena de Il Mattino - AzzurrissimoTwi : ?? RETROSCENA. Il Mattino: “Ecco cosa è accaduto la notte dell’ammutinamento” - - sscalcionapoli1 : “Squadra avvisata da Giuntoli e De Matteis il giorno prima dell’annuncio di ADL”: il retroscena de Il Mattino… -