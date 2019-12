I consigli di Vanityfair it per la lista nozze

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Amazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laAmazon: iper laPianificare un matrimonio può essere faticoso e, con esso, anche la scelta della perfetta. A venire incontro c’è però una novità, sulla piattaforma Amazon.it. La wedding list si può oggi personalizzare selezionando online tutti i prodotti desiderati, che vanno oltre quelli classici e più tradizionali, tramite l’opzione «aggiungi alla». Tra le novità, anche i dispositivi Kindle e il nuovo Amazon Echo con Alexa integrata. In più, ogni oggetto d’arredamento o design, può essere ...

BacciGiulia : RT @turismoER: Un weekend gourmand a Parma: tutti gli indirizzi per mangiare le tre 'regine emiliane' secondo i consigli di @VanityFairIt… - GianlucaOlari : RT @turismoER: Un weekend gourmand a Parma: tutti gli indirizzi per mangiare le tre 'regine emiliane' secondo i consigli di @VanityFairIt… - visitparma : RT @turismoER: Un weekend gourmand a Parma: tutti gli indirizzi per mangiare le tre 'regine emiliane' secondo i consigli di @VanityFairIt… -