(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Non è necessario uncontratto, ma delle priorità e un“. Così il presidente del Consiglio Giuseppea margine dell’evento “World energy outlook 2019”. “In questo momento ilè concentrato nell’esame delle misurenute nella legge di bilancio. Questo ci impegnerà fino a fine mese. Un attimo dopo, come già dichiarato, io mi farò portatore di questa iniziativa. Chiederò alle forze politiche di scrivere undelle priorità. Io per primo che inviterò le forze politiche a fare chiarezza sugli obiettivi”, ha aggiunto il premier. L'articolo: “Ama no acontratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

