Fu trovato con tre chili di cocaina | Cosimo Nizza dal carcere ai domiciliari

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Era detenuto indallo scorso 3 luglio, giorno in cui fu arrestato dalla squadra mobile per detenzione di circa tredie contanti, oltre ad arnesi utili allo spaccio. Oggi il gip Camerlengo ha disposto iper. All’epoca dei fatti l’uomo era statoin compagnia del cognato Massimo Lupo e della cognata Giuseppina Spagnuolo, rispettivamente ine aisu disposizione dell’allora Gip Palmieri, che all’epoca dei fatti aveva convalidato l’arresto. L'articolo Fucon tredidalaiproviene da Anteprima24.it.

