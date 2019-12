Fiorello difende Adriano Celentano è un mito

people24.myblog

(Di lunedì 9 dicembre 2019)che è nel mirino per i bassi ascolti registrati da “Adrian” andato in onda su Mediaset. «Voglio omaggiareche giovedì scorso ha terminato il suo programma – ha detto nel suo programma Viva RaiPlay! – I numeri forse non sono stati eclatanti? Si leggono tante cose, ma in questo Paese non si riesce proprio a rispettare la storia delle persone perché c’è il numero». «è unper me come per tanti e andrebbe rispettato di più per quello che ha fatto e per quello che farà. Anche perché ha fatto una cosa bellissima, magari non super popolare, magari solo non adatta a quel pubblico».ha chiuso la puntata di “Viva RaiPlay”! cantando «Una carezza in un pugno» e aggiungendo «Voglio molto bene adanche come persona».

