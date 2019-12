Com’è stata fin qui la conferenza sul clima Cop25

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (foto: Sean Gallup/Getty Images) Madrid – Iniziata lunedì 2 dicembre, lasulorganizzata dalle Nazioni Unite– importante a partire per il suo obiettivo di riduzione delle emissioni, dopo l’accordo di Parigi del 2015 e la sua sostanziale inefficacia – ha visto un’evoluzione lenta dal punto di vista dei negoziati e molto proteste dei giovani attivisti. Siamo stati in Spagna, a Madrid, per fare un punto della situazione. Come stanno andando i negoziati I negoziati entreranno nel vivo soltanto nei prossimi giorni con l’arrivo dei ministri: per ora si è parlato molto dell’Articolo 6, una parte altamente tecnica dell’accordo di Parigi che potrebbe, in talune condizioni, distruggerlo. La sezione si riferisce ai mercati internazionali del carbonio, con l’obiettivo di rafforzare le ...

