CIVES | la sfida dell’economia civile secondo Suor Alessandra Smerilli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Giovedì 12 dicembre alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini 33, si terrà il quarto incontro della tredicesima edizione di “– Laboratorio di formazione al bene comune sul tema: “Laper dare ai giovani fiducia nel futuro”. Interverrà Don Matteo Prodi Direttore della Scuola di impegno politico – sociale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti; relazionerà la Prof.ssaDocente di Economia Politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma e Consigliere di Stato della Città del Vaticano. Il laboratorioè promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. ...

