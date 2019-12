Chiara Ferragni e Fedez | relax sulla neve per la «gioia» di Leone

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendnevaI ferragnez e il weekendneva«adorerà stare in montagna».se la ride mentre il suo bambino si dimena, forse poco convinto del ghiaccio e dalla. Un’arrabbiatura che è durata pochi minuti e quelle smorfie infuriate si sono presto trasformate in sorrisi per un weekend di giochi e tranquillità. I Ferragnez, infatti, hanno trascorso due giorni a St. Moritz tra pattinate sul giacchio e balli scatenati. Sì, perché proprio papàha pubblicato un divertente video dove tutti e tre si muovo a tempo di musica: ...

HuffPostItalia : Giancarlo Magalli: 'Chiara Ferragni guadagna miliardi e non sa fare niente” - LuigiFalconio : Chiara Ferragni si cancella da Instagram e scompare anche nella vita reale - LuigiStefanizzi : Chiara Ferragni si cancella da Instagram e scompare anche nella vita reale -