Bollo auto | dal 2020 si salda con PagoPa che non vuol dire solo online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (foto: Getty Images) A partire da gennaioscattano le novità previste dal governo sulla modalità di pagamento del. Tra i numerosi emendamenti presentati alla legge di bilancio settimana scorsa, c’è anche la decisione di porre l’obbligo di utilizzare la piattaforma per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazioneanche per il pagamento del. Di fatto la transizione era già prevista e in parte già i cittadini utilizzano il canale digitale messo a disposizione dalla piattaforma, ma dal prossimo primo gennaio verrà definitivamente chiuso il canale che le agenzie di praticheconservavano per i pagamenti su veicoli di residenti in altre regioni, che al momento erano esclusi dal sistema. Ma come funzionerà in concreto il versamento deldaltramite il sistema? Innanzitutto, il canale di pagamenti sostituirà gradualmente il ...

