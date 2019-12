Anticipazioni I Medici | l’attore di Girolamo Savonarola | “Ho urlato…”

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I, Francesco Montanari (Fra’) racconta: “Sul set ho urlato…” Andrà in onda questa sera, lunedì 9 dicembre, la terza puntata della nuova stagione de I-Nel nome della famiglia, fiction nella quale Francesco Montanari interpreta il ruolo di. E proprio l’attore, in vista della terza stagione de I, ha rilasciato un’intervista pubblicata sul numero di TelePiù uscito in edicola qualche giorno fa, raccontando un episodio avvenuto sul set nel corso delle riprese. Dovevo girare in inglese la scena di una predica e il regista voleva che la reazione del popolo, fatto di comparse italiane, fosse la più autentica possibile. Quindi, dato che ero di spalle, ho urlato in italiano ha rivelato, aggiungendo subito dopo: “Le parole le ho inventate sul momento, perché il copione che avevo memorizzato era in ...

