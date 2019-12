AMBC | “La polizia locale e i rifiuti sono i peggiori servizi | ma anche i più costosi”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune. “Il nostro recente intervento sul federalismo municipale che da anni-attraverso i fabbisogni standard– toglie soldi pubblici ai mondragonesi e priva la nostra città diessenziali ha destato particolare interesse www.casertakeste.it/-ai-mondragonesi-meno-soldi-dallo-stato-e-meno-. Vale perciò la pena, come avevamo promesso, di ritornarci ancorasu per darequalche ulteriore dato su cui riflettere. Il segno meno registrato rispetto ai fabbisogni standard (ovvero i soldi in meno che riceviamo complessivamente) non va ad incidere sulla spesa di tutti i, determinando un incredibile paradosso: iper i quali si spende di piùquelli che a Mondragone funzionano peggio. La(i Vigili ...

