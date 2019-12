newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ferisce un uomo el’ex, l’Inpsil risarcimentoancora minorenni. Il legale: “Azione disumana”. L’Inpsil risarcimentodi un uomo chel’exe si. Prima aveva ferito un uomo con sei colpi di pistola. La tragedia si consuma il 28 luglio 2013, quando un uomola sua exe si toglie la vita, lasciando dueorfane, affidatecure dei nonni. Ma oltre al danno, come spesso accade in Italia, c’è anche la beffa.due ragazze l’Inps ha chiesto 124.000 euro per il rimborso di una persona che era stata ferita dal padre. L’uomo è rimasto ferito in maniera grave ae ha un’invalidità permanente e l’Inps ha chiesto agli eredi del responsabile il rimborso delle spese sostenute e dell’assegno devoluto alla vittima. E gli eredi in ...

NewsMondo1 : Uccide l’ex moglie e si suicida, l’Inps chiede i soldi alle figlie - WelfareNetwork : (Video) AccaddeOggi 8 dicembre 1980 – Mark David Chapman uccide l'ex Beatle John Lennon - amoursouffert : @rohankissv MAURIZIO COSTANZO È L'EX CAPO DI BUCCIARATI CHE UCCIDE GIORNO -